Montefollonico allarme ladri Si affacciano e li mettono in fuga

Lanazione.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Laura Valdesi SIENA I ladri hanno preso di mira Montefollonico. Visitando almeno tre case della frazione di Torrita, compreso l’appartamento occupato dal vice parroco don Alois che si trova in Congo, suo paese di origine. In diverse invece hanno solo provato ad entrare, senza successo. Ma se l’intrusione nella canonica è avvenuta sabato, il giorno prima i malviventi (il tam tam in paese parla di due persone) si sono dati da fare. I carabinieri stanno indagando e prendendo le denunce di chi ha avuto la ’visita’ oppure solo danneggiamenti. "Abbiamo fatto una ricognizione all’interno della canonica – conferma il parroco don Giampaolo Riccardi – inviando le foto dell’interno a don Alois ma risulterebbe che non è stato portato via nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

