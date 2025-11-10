Monte Procinto 24enne colta da malore sulla Ferrata | tratta in salvo dal Soccorso Alpino e da Pegaso

Monte Procinto (Lucca), 10 novembre 2025 – Una ragazza di 24 anni è stata colta da malore mentre stava percorrendo assieme al compagno la via Ferrata del monte Procinto, cima delle Alpi Apuane. L'elisoccorso regionale Pegaso 3 si è diretto immediatamente sul posto dove ha sbarcato il personale sanitario che ha constatato una situazione di arresto cardiocircolatorio, già prospettata nella fase della richiesta di soccorso. L'elicottero nel frattempo ha verricellato sul due tecnici della stazione di Querceta del Soccorso Alpino (a Cinquale erano pronti altri tecnici della stazione di Massa per eventuale supporto) per ultimare le operazioni di recupero a bordo della paziente, originaria di Pescia, che è stata ricoverata a Pisa, a Cisanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

