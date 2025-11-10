Mondiali tiro a segno 2025 oggi | orari 10 novembre tv streaming italiani in gara
Continuano ad Il Cairo, in Egitto, i Mondiali senior 2025 di tiro a segno: oggi, lunedì 10 novembre, verranno assegnati i titoli in altre due specialità olimpiche, quelle della pistola da 10 metri, sia maschile che femminile, mentre si disputeranno le eliminatorie della carabina tre posizioni maschile. L’ Italia sarà rappresentata quest’oggi da sette tiratori: nella carabina tre posizioni saranno al via Lorenzo Bacci, Simon Weithaler ed Edoardo Bonazzi, mentre nella pistola maschile saranno presenti Mattia Scodes, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, infine nella pistola femminile sarà in gara Vittoria Toffalini. 🔗 Leggi su Oasport.it
