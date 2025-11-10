Moments to Remember Juventus, nuova campagna e debutto per il maglione ufficiale del club. Come e dove acquistarlo e tutti i dettagli – VIDEO. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha dato il via alla nuova campagna: Moments to Remember, che coincide anche col lancio del maglione ufficiale per le feste natalizie. QUI: John Elkann rivela: «Spalletti porti a vincere la Juventus. Per chiunque sia interessato alla Juve – azionisti o sponsor – noi siamo sempre aperti ma.» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) COMUNICATO – « La stagione delle feste è il momento perfetto per fermarsi, sorridere, emozionarsi e creare nuovi ricordi destinati a durare nel tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moments to Remember Juventus, via alla nuova campagna: debutta il maglione ufficiale del club. Come e dove acquistarlo e tutti i dettagli – VIDEO