Moments to Remember Juventus via alla nuova campagna | debutta il maglione ufficiale del club Come e dove acquistarlo e tutti i dettagli – VIDEO
Moments to Remember Juventus, nuova campagna e debutto per il maglione ufficiale del club. Come e dove acquistarlo e tutti i dettagli – VIDEO. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha dato il via alla nuova campagna: Moments to Remember, che coincide anche col lancio del maglione ufficiale per le feste natalizie. QUI: John Elkann rivela: «Spalletti porti a vincere la Juventus. Per chiunque sia interessato alla Juve – azionisti o sponsor – noi siamo sempre aperti ma.» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) COMUNICATO – « La stagione delle feste è il momento perfetto per fermarsi, sorridere, emozionarsi e creare nuovi ricordi destinati a durare nel tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Suspended in serenity - treasured silence moments ? Finding peace between palm shadows and ocean breeze. Every moments remember me why I will always love the Maldives. p.s. I love the kids club too… kids happy, parents free #meeru #meerumaldi - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus presenta: Moments to Remember. Ecco tutto i dettagli - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha presentato la collezione natalizia dedicata a tutti i tifosi bianconeri: "La stagione delle feste è il momento perfetto per fermarsi, ... Segnala tuttojuve.com
Juventus presents: Moments to Remember - The moments that stay with us: the joy of victory, the strength in challenges, the laughter shared ... Secondo sports.yahoo.com
?? Real Madrid v Juventus: 5?? unbelievable moments to know - Real Madrid and Juventus have crossed paths 21 times in the Champions League (or European Cup), and on several occasions, memorable events have occurred, some of which have been forgotten by younger ... Secondo ca.sports.yahoo.com