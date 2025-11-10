Molte fedi film e mostre | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La proiezione del film “Ibi” alla Sala dell’Orologio Cult! a Bergamo, Molte fedi a Nembro, mostre e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 10 novembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra “Visioni spaziali – Bergamo e oltre”, con opere di Serenella Oprandi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. A cura di Laura Medolago e Chiara Di Bella. Stasera alle 20.45 alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo verrà proposta la visione del film “Ibi”, di Andrea Segre – Italia 2017 – 64?, con sottotitoli in italiano e inglese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

