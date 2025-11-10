Mollicone FdI | Solidarietà a Ranucci ma no a giornalismo militante – Il video

Open.online | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2025 “Rinnovo la sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci, ma questo non ci impedisce di criticare duramente il format e il modus operandi del programma che di fatto vuole impedire" all'esecutivo di "centrodestra di governare e di nominare secondo la legge persone che riteniamo meritevoli. Presenteremo una mozione di maggioranza a tutela del buon giornalismo, della qualità dell'informazione, della vera imparzialità e del vero pluralismo". Lo afferma il deputato di FdI Federico Mollicone in Aula. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mollicone fdi solidariet224 ranucciLa “solidarietà” di Mollicone (FdI) a Ranucci: “Ha iniziato in un giornale finanziato dall’Urss, è militante” - “Ribadisco la solidarietà a Ranucci, umana, sincera, sentita, ma questo non ci impedisce di criticare lo stile e le modalità che si annoverano nella categoria del giornalismo militante. Come scrive ilfattoquotidiano.it

mollicone fdi solidariet224 ranucciMollicone (FdI): Solidarietà a Ranucci, ma no a giornalismo militante - (Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2025 “Rinnovo la sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci, ma questo non ci impedisce di criticare duramente il format e il modus operandi del programma che di fatto vu ... Segnala msn.com

mollicone fdi solidariet224 ranucciFdI, Report contro governo,mozione a tutela buon giornalismo - "Rinnovo la sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci", "ma questo non ci impedisce di criticare duramente il format e il modus operandi del programma che di fatto vuole impedire" all'esecutivo di "centr ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mollicone Fdi Solidariet224 Ranucci