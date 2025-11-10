Mola di Bari | stasera Aura trio Quarta edizione del festival Casa van Westerhout

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori: La quarta edizione del festival «Casa van Westerhout» dedicato al grande compositore pugliese di origini fiamminghe e organizzato dall’Agìmus, prosegue lunedì 10 novembre, alle ore 20, nel Teatro Comunale di Mola di Bari. protagonista l’Aura Trio composto da Simona Foglietta (violino), Maria Antonietta Gramegna (violoncello) e Anna Rosaria Valanzuolo (pianoforte). Il programma è stato pensato come un viaggio nella musica strumentale da camera italiana dell’Ottocento: un repertorio ancora oggi poco esplorato ma che meriterebbe maggiore dedizione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

