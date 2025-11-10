TEMPI DURI per i raffinati tessuti italiani, un patrimonio che il mondo ci invidia? Sì. No. Forse. Milano Unica, giunta alla 42esima edizione, si conferma punto nevralgico per la filiera tessile e degli accessori di alta gamma, andando oltre la semplice esposizione commerciale: è spazio di dialogo, formazione e innovazione dove si intrecciano relazioni internazionali e si delineano le tendenze future. L’evento sulle tendenze, che anticipa ogni edizione, quest’anno ha accolto la trentunesima edizione di International Lab Mittelmoda The Fashion Award, dando visibilità a giovani designer internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Moda, snodo difficile: investire su tecnologia e formazione