Moda second hand | tutti i segreti per fare affari secondo due ricercatrici esperte di rari pezzi fashion a piccoli prezzi

Una grande passione per la moda, molta competenza e tanta generosità nel condividerle. Giada e Chiara, fondatrici del profilo Instagram Telotrovosu, ci raccontano come scovare rari pezzi vintage e vere occasioni sulle piattaforme più popolari di moda pre-loved. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Moda second hand: tutti i segreti per fare affari, secondo due ricercatrici esperte di rari pezzi fashion a piccoli prezzi

Espo’ Smart Fashion. . La moda non gira col second hand? Allora lo facciamo girare noi #EspoSmartFashion #newcollection #shopping - facebook.com Vai su Facebook

Da Wallapop a Vinted, la moda del mercato vintage e second hand impazza tra gli italiani. Tutti i nuovi indirizzi e i regali pre-loved più belli per Natale 2021 - Tra i nuovi indirizzi di shopping vintage 2021 da segnare in agenda, Wallapop, piattaforma per la compravendita di prodotti second hand, che è sbarcata a settembre sul mercato italiano. Scrive iodonna.it

Refashion, in passerella a Londra le creazioni con moda second-hand - Otto giovani fashion designer emergenti provenienti da Italia, Spagna, Francia e Regno Unito si sono 'sfidati' nella creazione di capsule collection e look da ... ansa.it scrive

La moda second-hand e vintage si compra qui: la selezione di Vogue dei 18 siti e delle app da conoscere - La moda second hand e vintage si compra online e ancora di più sulle app: ecco le 18 che dovete conoscere assolutamente Sempre di più le star scelgono di indossare sul red carpet abiti e accessori pre ... Riporta vogue.it