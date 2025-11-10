Mobilità sostenibile | c' è tempo fino al 26 novembre per aderire al progetto regionale Bike to Work

10 nov 2025

C'è tempo fino al 26 novembre 2025 per aderire al progetto regionaleBike to Work” 20242026, volto a promuovere gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, è stata prorogata. Possono partecipare aziende ed enti, pubblici o privati, che abbiano già un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) o si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

