Mo | Lazzarini ' Unrwa ha capacità per sostenere la Gaza del dopoguerra'

Londra, 10 nov. (Adnkronos) - Il direttore dell'Unrwa ha chiesto che la sua agenzia svolga un ruolo centrale nella ricostruzione della Striscia di Gaza, mentre Israele cerca sempre più di mettere da parte l'organizzazione, accusandola di legami con il terrorismo e di incitamento contro lo Stato ebraico. "Dopo due anni di brutale guerra a Gaza - scrive Philippe Lazzarini sul Guardian - un fragile cessate il fuoco (la prima fase del piano in 20 punti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump) offre un po' di tregua a una popolazione esausta. Per i miei colleghi dell'Unrwa sul campo a Gaza, la costante paura di essere uccisi da bombe e armi da fuoco potrebbe essersi attenuata, ma c'è ancora molto di cui preoccuparsi: l'accesso a rifugi, cibo e acqua pulita rimane difficile e l'inverno si avvicina rapidamente". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Lazzarini, 'Unrwa ha capacità per sostenere la Gaza del dopoguerra'

#RelataRefero La Corte Internazionale di Giustizia (@CIJ_ICJ), supremo tribunale #ONU riconosciuto da tutti i Paesi del Mondo, dopo una lunga inchiesta stabilisce che #Israele non ha dimostrato ALCUN LEGAME tra #Hamas e l'#UNRWA. https://tio.ch/dal-m - X Vai su X

