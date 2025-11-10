Mo | Ben Gvir ' pena di morte per terroristi verrà approvata rapidamente'
Tel Aviv, 10 nov. (Adnkronos) - Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha dichiarato che la proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi presentata dal suo partito Otzma Yehudit verrà approvata "rapidamente e senza compromessi" dalla Knesset. Secondo Ben Gvir, la legge, che obbligherebbe i tribunali a imporre la pena di morte a coloro che hanno commesso omicidio motivato da motivi nazionalistici di cittadini israeliani, scoraggerà il terrorismo e porrà fine al "rituale" del rapimento di israeliani per garantire il rilascio dei prigionieri. Ben Gvir ha esortato tutti i partiti della coalizione e i partiti di opposizione "sionisti" a sostenere il disegno di legge, accusando al contempo i legislatori arabi Ahmad Tibi, Mansour Abbas e Ayman Odeh, che si oppongono, di "difendere i terroristi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
