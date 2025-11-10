Roma, 10 nov – Per quarant’anni, Mishima – Una vita in quattro capitoli è rimasto un film fantasma in patria. Diretto da Paul Schrader nel 1985, prodotto da George Lucas e Francis Ford Coppola, premiato a Cannes per il miglior contributo artistico, raccontava la parabola di Yukio Mishima, lo scrittore che unì penna e spada, bellezza e sacrificio, arte e azione. Ma in Giappone non venne mai proiettato. Troppo complesso, troppo occidentale, troppo vicino a una figura — quella di Mishima — che molti veneravano come eroe e altri consideravano una ferita ancora aperta. Un esilio culturale lungo quarant’anni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Mishima, il film “maledetto” torna in Giappone: il Paese riscopre la forza della sua identità