Miracolo di San Martino In 100mila ieri alla fiera Code e parcheggi selvaggi
Pienone alla festa, lunghe code sulle strade. La domenica, si sa, è la giornata clou per la fiera di San Martino a Santarcangelo. E così è stato anche ieri. "L’afflusso è stato costante, fin dal mattino – spiega Franco Foschi di Blu Nautilus (la società che organizza l’evento per conto del Comune, ndr) – Abbiamo avuto anche tanti turisti, tra cui diversi gruppi organizzati". Si stima che siano state quasi 100mila le presenze ieri alla fiera, che proseguirà anche oggi e domani. Tante, tantissime persone. E si sono viste anche sulle strade: la via Emilia e le altre principali arterie intasate dal mattino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
