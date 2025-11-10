Mio padre ha voluto regalarmi un’auto per i miei 18 anni ma poi mi ha chiesto di ripagarla fino all’ultimo centesimo Io non me la posso permettere sono str***a se non voglio più la macchina?

Ilfattoquotidiano.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Onestamente, preferirei non avere affatto la macchina. So che potrebbe suonare ingrato, ma avevo un piano in testa”. È lo sfogo amaro di una ragazza di 17 anni che si è sentita “colta di sorpresa” (blindsided) dopo che suo padre ha trasformato il regalo promesso per i suoi 18 anni in un prestito da 5.000 dollari. La sua storia, condivisa sul forum “Am I the A——?” di Reddit, ha scatenato un’ondata di indignazione contro il genitore. La giovane ha spiegato che il padre si era offerto di spendere 5.000 dollari per un veicolo in occasione del suo compleanno. L’accordo iniziale, così come lo aveva capito lei, era chiaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mio padre ha voluto regalarmi un'auto per i miei 18 anni, ma poi mi ha chiesto di ripagarla fino all'ultimo centesimo. Io non me la posso permettere, sono str***a se non voglio più la macchina?"

