Minacce alla tabaccheria e richiesta di 5mila euro | uomo arrestato per tentata estorsione
I Carabinieri della stazione di Verbania, con il supporto dei colleghi della sezione Nor, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 54 anni, residente nel Ravennate ma domiciliato nel Verbano poiché sarebbe ritenuto responsabile di tentata estorsione ai danni del titolare di una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
