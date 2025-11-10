Millie Bobby Brown ha scelto questo collega di Stranger Things come padrino di suo figlio

L'attrice, che nel maggio 2024 è convolata a nozze con Jake Bon Jovi, ha adottato una bambina la scorsa estate e adesso ha annunciato il nome di chi le farà da padrino ed è uno dei protagonisti dello show Il tempo di Millie Bobby Brown a Hawkins sta volgendo al termine, ma appena dato il via a un legame che durerà tutta la vita con uno dei suoi colleghi più celebri di Stranger Things. L'attrice, che interpreta Undici nello show dei record di Netflix, ha rivelato che Noah Schnapp, l'interprete di Will Byers nella serie, sarà il padrino della sua bambina. "Sadie è molto, molto materna, ma Noah è il suo padrino", ha svelato Brown a Entertainment Tonight alla premiere della quinta stagione di Stranger Things, sottolineando che anche la loro co-protagonista Sadie Sink ama passare il tempo con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Millie Bobby Brown ha scelto questo collega di Stranger Things come padrino di suo figlio

