Milik, chi si rivede?! FOTO con il tennista Alcaraz e una battuta sull’infortunio. Il siparietto per l’attaccante della Juventus. Un fantasma all’Allianz Stadium, poi un ospite a sorpresa alle Nitto ATP Finals di Torino. Il caso di Arkadiusz Milik alla Juventus si infittisce. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante polacco non scende in campo in una partita ufficiale con la maglia bianconera da oltre un anno e mezzo: l’ultima presenza risale al 25 maggio 2024. Da quel giorno, il suo nome è scomparso dai radar, dalle convocazioni ufficiali e dagli allenamenti, salvo qualche fugace apparizione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milik, guarda chi si rivede?! FOTO con il tennista Alcaraz e quella battuta sull’infortunio… Cos’è successo per l’attaccante della Juventus