Milano allarga i suoi Orizzonti

La vista è un ingrediente, a patto che non sia l’unico ingrediente. Un teorema che vale certamente per Orizzonti, il ristorante recentemente aperto al tredicesimo piano dell’Uptown Palace di Milano che riempie uno spazio ancora aperto nella città meneghina, che negli ultimi dieci anni si è molto sviluppata verso l’alto senza portarsi dietro la cucina, rimasta quasi rasoterra (naturalmente parliamo di collocazione immobiliare e non di qualità). Orizzonti vanta una delle viste più sensazionali di Milano, una perlustrazione visiva a tutto campo della città, con il proscenio affidato alla Torre Velasca, quasi spavalda nella sua consapevolezza di bruttina diventata affascinante con gli anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano allarga i suoi Orizzonti

Leggi anche questi approfondimenti

Borsa: scattano vendite in Europa, future in rosso, Milano -1,1%. Dopo l'Asia il pessimismo si allarga nel Vecchio Continente #ANSA - X Vai su X

Quest’anno la rete si allarga: oltre Milano e Torino, World Anthropology Day abita anche Roma! Il tema dell’edizione 2026 è: VIAVAI VAIVIA - Mobilità Residenza Confinamenti Vi invitiamo a presentare proposte che mostrino chi/che cosa si muove o viene conf - facebook.com Vai su Facebook

Milano allarga i suoi Orizzonti - Orizzonti vanta una delle viste più sensazionali di Milano, una perlustrazione visiva a tutto campo della città, con il proscenio affidato alla Torre Velasca, quasi spavalda nella sua consapevolezza ... Come scrive ilgiornale.it

Milano Fashion Week 2025: emozione, memoria e nuovi orizzonti - Dopo New York e Londra, è il turno di Milano di accendere i riflettori sulla Primavera/Estate 2026 con una Fashion Week che quest’anno si annuncia carica di ... Lo riporta affaritaliani.it