Milan Under16 la squadra di Parolo batte l’Inter | il derby è rossonero

Pianetamilan.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano buone notizie per il settore giovanile del Milan. I giovani ragazzi dell'Under16, allenati da Marco Parolo vincono il derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan under16 la squadra di parolo batte l8217inter il derby 232 rossonero

© Pianetamilan.it - Milan Under16, la squadra di Parolo batte l’Inter: il derby è rossonero

News recenti che potrebbero piacerti

milan under16 squadra paroloAl Milan il derby Under 16: Parolo e i suoi ragazzi secondi in classifica - Con questo successo nel derby, il Milan Under 16 sale a 19 punti, secondo posto in solitaria, a sole due lunghezze dall’Atalanta capolista ... Da msn.com

milan under16 squadra paroloIl Milan U16 di Parolo vince il derby: decide un gol di Jadid - Il Milan U16, categoria Allievi Nazionali, ha ottenuto nella giornata di domenica un risultato di assoluto prestigio, sia per la classifica che per il morale: i giovani ... Riporta milannews.it

Milan, prima chance da allenatore per Parolo: guiderà l'Under 16 - Questa volta però non si troverà a rincorrere tutto e tutti nel rettangolo di gioco, ma nell'area tecnica a guidare la squadra. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Under16 Squadra Parolo