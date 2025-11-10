Milan Under16 la squadra di Parolo batte l’Inter | il derby è rossonero
Arrivano buone notizie per il settore giovanile del Milan. I giovani ragazzi dell'Under16, allenati da Marco Parolo vincono il derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
