Il 2-2 maturato al 'Tardini' di Parma sabato sera manda il Milan di Massimiliano Allegri alla sosta Nazionali, l'ultima del 2025, con 22 punti in classifica e il secondo posto insieme al Napoli, alle spalle di Inter e Roma. Con il derby alla ripresa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, una sosta benedetta: Allegri potrà recuperare gli infortunati. Per il derby …

Sosta benedetta. Tuttosport: "Allegri a tre giorni dal derby riavrà tutti" - Nel corso di questa sosta avrà leggermente più senso lavorare, anche perché Massimiliano Allegri potrà contare sui vari Pulisic, Rabiot e Santiago Gimenez, fra gli ... Si legge su milannews.it

Milan Futuro. Il QS: "Oddo sconfitto dal Sondrio ultimo" - Quello appena conclusosi è stato un weekend piuttosto complicato per il settore giovanile del Milan. Segnala milannews.it

Milan, Allegri richiama i suoi: cosa ha deluso il tecnico - Solo due pareggi tra Cremonese, Pisa e Parma, serve aumentare l'attenzione dopo la sosta ... Da msn.com