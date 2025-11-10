Milan tornano gli indispensabili | nel derby contro l’Inter mister Allegri andrà sul sicuro

Pianetamilan.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, si giocherà il derby Inter-Milan e il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ritroverà gli infortunati illustri. Il. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan tornano gli indispensabili nel derby contro l8217inter mister allegri andr224 sul sicuro

© Pianetamilan.it - Milan, tornano gli indispensabili: nel derby contro l’Inter mister Allegri andrà sul sicuro

News recenti che potrebbero piacerti

milan tornano indispensabili derbyMilan, nel derby al gran completo. Oltre a Pulisic torneranno Rabiot, Jashari, Tomori e Gimenez - Dopo il pareggio subito in rimonta dal Parma, il Milan è stato scavalcato dall'Inter, ora avanti due punti. Secondo msn.com

Tornano gli indispensabili. La Gazzetta: "Contro l'Inter subito Rabiot" - Dopo un mese e poco più di emergenza totale, Massimiliano Allegri potrà finalmente tornare ad avere a disposizione tutti i suoi giocatori ... Scrive milannews.it

Milan, indispensabile Rabiot: Allegri si gode il suo tuttocampista - A difendere soprattutto in sostegno a Estupinan su Orsolini, a gestire il pallone sul centrosinistra, ad ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Tornano Indispensabili Derby