Milan obiettivo infermeria vuota nel derby Venerdì test con l' Entella

Gazzetta.it | 10 nov 2025

L'amichevole contro i liguri (Serie B) servirà soprattutto per testare le condizioni di Rabiot e mettere minuti nelle gambe a Pulisic e Jashari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

