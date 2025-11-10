Milan il nuovo attaccante sarà un top e lo sceglierà Allegri Ma c’è una variabile

Pianetamilan.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta seriamente pensando di puntare ad un attaccante di caratura internazionale per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri e sarà proprio l'allenatore livornese a scegliere su chi investire. Spuntano già le prime importanti indiscrezioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan il nuovo attaccante sar224 un top e lo sceglier224 allegri ma c8217232 una variabile

© Pianetamilan.it - Milan, il nuovo attaccante sarà un top e lo sceglierà Allegri. Ma c’è una variabile

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan nuovo attaccante sar224Il Milan pesca in Serie A: scelto il nuovo attaccante per Allegri - Dopo settimane di difficoltà realizzative, il club rossonero sta valutando nuove soluzioni per gennaio. Lo riporta spaziomilan.it

milan nuovo attaccante sar224Milan, scelto il nuovo attaccante: è derby di mercato con l’Inter - Indiscrezione di mercato importante in casa Milan: la dirigenza ha scelto il nuovo attaccante, ma c'è concorrenza. spaziomilan.it scrive

milan nuovo attaccante sar224Mercato Milan, Massimiliano Allegri verrà accontentato durante la finestra di gennaio: a Milanello arriverà sicuramente un nuovo attaccante - Mercato Milan, Massimiliano Allegri verrà accontentato durante la finestra di gennaio: a Milanello arriverà sicuramente un nuovo attaccante Sul canale YouTube MilanVibesHQ, l’esperto Pietro Balzano Pr ... Lo riporta milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Nuovo Attaccante Sar224