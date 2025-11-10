Migranti Salvini | Ue ne fa entrare troppi discutere remigrazione

Milano, 10 nov. (askanews) – “Il termine remigrazione può e deve essere oggetto di discussione anche in Italia”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, nel comizio del centrodestra a Bari. “L’Europa permette a troppe persone di entrare e di distruggere il nostro tessuto sociale, valoriale, economico. Il problema non è il Dio in cui si crede, ma pretendere che chi arriva in Italia rispetti la nostra storia, la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione, la nostra Costituzione. Chi non è disposto a farlo fuori dalle palle, dal primo all’ultimo. Cristianamente e generosamente fuori dalle palle, non possiamo essere noi a cambiare in base ai capricci di chi arriva”, ha affermato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

Per gli italiani la rottamazione delle cartelle esattoriali, per i migranti invece nessuno sconto: non sarà rinnovato il permesso di soggiorno in Italia se al momento della richiesta avranno violato qualche norma fiscale o contributiva. È questa la nuova proposta d - facebook.com Vai su Facebook

Migranti, archiviate le accuse all’ex Canapificio di Caserta: “Fu un’indagine politica nata su input di Salvini” - I legali: "Fu un'indagine politica nata dalle dichiarazioni del ministro" ... ilfattoquotidiano.it scrive

Migranti, Salvini: Ue ne fa entrare troppi, discutere remigrazione - 'Il termine remigrazione può e deve essere oggetto di discussione anche in Italia'. Lo riporta notizie.tiscali.it

Migranti: Salvini contro Malta e ong, Fico difende le organizzazioni - La Nato deve difenderci da "migranti e terroristi", afferma il ministro dell'Interno, perché l'Italia "è sotto attacco da sud, non da est" e Malta "non può sempre dire no a qualsiasi richiesta ... Come scrive rainews.it