Migranti manovra e giustizia | centrodestra a Bari per la chiusura della campagna elettorale

I leader del centrodestra si sono ritrovati questo pomeriggio al teatro Team di Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali. L'edificio è stato riempito e molte persone sono dovute rimanere all'esterno, e per loro nel parcheggio sono stati allestiti due maxischermi che trasmetteranno gli interventi. Tanti i temi trattati sul palco, dai migranti alla manovra. " Grazie davvero di questa accoglienza, grazie di questo entusiasmo che per noi, diciamo, è molto importante. Vi voglio bene ", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

