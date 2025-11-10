Migranti e business dell’accoglienza a Modena spunta la fabbrica del sogno delle risorse | permessi a caro prezzo ma non per lavorare video
Migranti, come ti aggiro il decreto flussi per alimentare il business dell’accoglienza: una fabbrica del sogno delle risorse a Modena fornisce permessi per entrare senza lavorare. L’inchiesta fa rumore. Scalpore. E suscita indignazione. E quella proposta ieri nel programma televisivo Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano su Rete4, secondo cui migliaia di clandestini entrerebbero in Italia comprando finti permessi di lavoro, quando in realtà non vengono qui per lavorare. Anzi: secondo i dati raccolti e proposti in tv ieri sera, molti pagherebbero per comprare il nulla osta che funga da viatico all’ingresso sul nostro territorio nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
