Migranti a Catania la presentazione del libro-inchiesta Gorgo Cpr
Carovane Migranti Catania e Catania Antirazzista riprendono le attività con la presentazione dell'importante lavoro "Gorgo Cpr" di Altreconomia, pubblicato da Lorenzo Figoni e Luca Rondi. Il libro riporta l'inchiesta rigorosa sui Centri di permanenza per il rimpatrio italiani, luoghi che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I carabinieri di Catania scoprono irregolarità e carenze nel cantiere di un hotel, due amministratori denunciati e multati per quasi 5.000 euro - facebook.com Vai su Facebook
Migranti: Varazze, sabato presentazione del libro “Chiusi dentro – I campi di confinamento nell’Europa del XXI secolo” - Sabato 16 novembre, alle 18 nella chiesa del convento San Giacomo in Latronorio dei Frati minori a Varazze (Sv), sarà presentato il volume “Chiusi dentro – I campi di confinamento nell’Europa del XXI ... Riporta agensir.it
L’appello di Ghali: “Si parli di più di migranti e Mediterraneo nelle scuole”. Il cantante alla presentazione del libro di Casarini - “Mi piacerebbe che a scuola si parlasse di più di migranti, di quello che succede nel Mediterraneo. Da ilfattoquotidiano.it
Grande attesa a Correggio per l’incontro con don Mattia autore de libro "Salvato dai migranti" - La presentazione era prevista inizialmente alla sala conferenze di palazzo dei Principi, in centro a Correggio, ma viste le numerose adesioni ci si sposta al più capiente teatro Asioli per l’incontro ... Si legge su ilrestodelcarlino.it