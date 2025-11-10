Meyer 80 bambini curati da ustioni senza bisturi | l’innovazione che arriva dall’ananas
FIRENZE – Una nuova frontiera nella cura delle ustioni pediatriche arriva dal Centro Ustioni dell’ospedale Meyer di Firenze, dove negli ultimi dodici mesi circa 80 bambini sono stati trattati senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. Il merito è di un trattamento innovativo a base di bromelina, un enzima estratto dall’ananas capace di “sciogliere” selettivamente le cellule danneggiate, preservando la pelle sana. Tra i piccoli pazienti c’è G., 12 anni, rimasta ustionata sul 30 per ento del corpo dopo un incidente domestico. Oggi è tornata alla sua vita di sempre, grazie a una terapia che riduce la necessità di bisturi, innesti e trapianti, e garantisce esiti cicatriziali migliori e una ripresa più rapida. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
