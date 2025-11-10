Meteo settimana di temperature miti ma attenzione alla Maccaja

Periodicodaily.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Nei prossimi giorni saremo interessati da un vasto campo di alta pressione, una massa d'aria piuttosto calda, sull'Italia e sull'Europa, con il tempo estremamente stabile, con temperature eccessivamente miti per il periodo stagionale. Però su alcuni settori torneranno anche i cieli coperti tipici della Maccaja". A dirlo all'Adnkronos è Mattia Gussoni meteorologo de . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

meteo settimana temperature mitiMeteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend? - L'alta pressione è la protagonista della settimana appena iniziata, con una fase stabile che andrà avanti fino a venerdì 14. Da meteo.it

meteo settimana temperature mitiMeteo – Alta pressione e clima mite sull’Italia, ma nebbie e foschie tornano protagoniste - Settimana stabile grazie all’anticiclone tra Mediterraneo ed Europa, con temperature fino a 7°C sopra la media; possibile peggioramento nel weekend ... Scrive centrometeoitaliano.it

meteo settimana temperature mitiEstate di San Martino, ma sole e temperature miti non dureranno a lungo: ecco quando il tempo peggiora. Le previsioni - Tempo stabile e tradizione dell'estate di San Martino rispettata fino a mercoledì 12 novembre, poi peggiora con un significativo aumento della nuvolosità e nebbia in pianura. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Settimana Temperature Miti