Meteo settimana di temperature miti ma attenzione alla Maccaja

(Adnkronos) – "Nei prossimi giorni saremo interessati da un vasto campo di alta pressione, una massa d'aria piuttosto calda, sull'Italia e sull'Europa, con il tempo estremamente stabile, con temperature eccessivamente miti per il periodo stagionale. Però su alcuni settori torneranno anche i cieli coperti tipici della Maccaja". A dirlo all'Adnkronos è Mattia Gussoni meteorologo de . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

