Meteo Roma del 10-11-2025 ore 06 | 15
meteo venerdì tornati raccolto le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con isolati piovaschi tra Liguria e Piemonte tra la serata era notte tempo in peggioramento con qualche precipitazione sui settori Alpini e prealpini al centro tempo al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento ma con tempo ancora asciutto tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con un Rosita al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali piogge sulla Sicilia Orientale al pomeriggio poche variazioni con ancora precipitazioni sulla Sicilia maggiori spazi di sereno sulle regioni peninsulari in serata e nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi più coperto sulle Isole maggiori temperature minime in calo al centro-nord stabile un rialzo al nord massime stazionarie un evento su tutta la penisola previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
