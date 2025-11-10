Meteo inizio di settimana instabile | da mercoledì temperature in aumento

Messinatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvio di settimana particolarmente instabile nelle zone settentrionali della Sicilia e in particolar modo nella zona tirrenica del messinese, dove il tempo sarà ancora nuvoloso fino a martedì. Da mercoledì invece, con il consolidamento dell'anticiclone, è previsto un miglioramento ulteriore delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

