mercedes mone difende il titolo femminile bestya contro queen maya con lo zampino di beast mortos

Nella serata di ieri a Roma, precisamente nel Palatorrino, Mercedes Mone ha difeso con successo il suo titolo femminile della BESTYA Wrestling e lo ha fatto contro una veterana del wrestling femminile italiano, Queen Maya. Questa vittoria però, non è arrivata nel modo più semplice possibile. Come ben visibile nella clip sottostante, la campionessa TBS della AEW stava subendo una palese scorrettezza da parte di maya e Lupo. In suo aiuto è giunto Beast Mortos (compagno nella vita reale di Mercedes) che ha evitato il peggio, ma soprattutto ha colpito con una spear proprio Maya, il tutto mentre l’arbitro era KO. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

