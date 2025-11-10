Mercatini e villaggi di Natale | arrivano i primi a Bergamo e provincia

Bergamonews.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo giunti a metà novembre: nella città e nella provincia di Bergamo aprono i primi mercatini e villaggi di Natale. Per strada si vedono le prime luminarie, in vari negozi si scorgono gli addobbi e in diverse località arrivano i tradizionali banchetti, le casette o gli stands con prodotti artigianali e idee regalo. In Bergamasca ce ne sono moltissimi: iniziano in questi giorni e proseguiranno fino a tutto il periodo delle festività. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 15 novembre al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

mercatini e villaggi di natale arrivano i primi a bergamo e provincia

© Bergamonews.it - Mercatini e villaggi di Natale: arrivano i primi a Bergamo e provincia

Contenuti che potrebbero interessarti

mercatini villaggi natale arrivanoMercatini di Natale più belli in Europa: dove trovarli e quando aprono per le festività - Dalle luci di Vienna alle atmosfere nordiche di Stoccolma, un viaggio tra i mercatini di Natale più affascinanti d'Europa ... Da fanpage.it

mercatini villaggi natale arrivanoIl Magico Paese di Natale, il mercatino più romantico d’Europa - Dal 15 novembre al 21 dicembre 2025, torna l’evento natalizio diffuso che, ogni anno, trasforma un intero territorio, quello di Langhe, Roero e Monferrato, in uno dei luoghi più magici. Come scrive siviaggia.it

mercatini villaggi natale arrivanoIl Villaggio di Natale più grande d’Europa torna a Roma: dal 29 novembre Christmas World accende Villa Borghese - Roma si prepara a vivere di nuovo tutta la magia delle feste: Christmas World, il Villaggio di Natale più grande d’Europa, torna nel cuore verde della ... Riporta funweek.it

Cerca Video su questo argomento: Mercatini Villaggi Natale Arrivano