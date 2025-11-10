Siamo giunti a metà novembre: nella città e nella provincia di Bergamo aprono i primi mercatini e villaggi di Natale. Per strada si vedono le prime luminarie, in vari negozi si scorgono gli addobbi e in diverse località arrivano i tradizionali banchetti, le casette o gli stands con prodotti artigianali e idee regalo. In Bergamasca ce ne sono moltissimi: iniziano in questi giorni e proseguiranno fino a tutto il periodo delle festività. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 15 novembre al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Mercatini e villaggi di Natale: arrivano i primi a Bergamo e provincia