Meloni | Manovra per ricchi? Che coraggio
19.30 "Manovra per i ricchi? Ci vuole coraggio per dire cose del genere". Così la premier Meloni, a Bari. "La sinistra parla a noi di equità che abbiamo fatto una Manovra" per l'equità sociale e "chiesto un contributo alle banche. Loro - incalza Meloni - che prendevano soldi dai lavoratori per darli alle banche". Niente "lezioni". Poi sulla Sanità: "Obiettivo è abbattere le liste d'attesa. Anche qui le cose iniziano ad andare meglio"."Erogate 1,3 mln di prestazioni in più". Referendum? "Arriveremo a fine della legislatura".
