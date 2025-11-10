Meloni sberleffa Schlein | Ma cosa dici? Beccata così!

Le opposizioni chiedono l’ azzeramento del Consiglio del Garante della Privacy dopo le rivelazioni dell’ultima puntata di Report. Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra non vedono alternative: secondo i leader dei tre schieramenti, tutti i componenti dell’ Autorità Garante per la Privacy dovrebbero dimettersi. Taglia corto Giorgia Meloni, intercettata all’aeroporto in partenza per Bari: “L’Autoritry non è di nostra competenza, l’azzeramento è una decisione che spetta al collegio”, dice la premier. Precisando però che “questo garante è stato eletto durante il governo giallorosso, in quota Pd e M5S, ha un presidente in quota Pd, e dire che sia pressato dal governo di centrodestra sembra ridicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

