Meloni asfalta Schlein | Ridicolo dire che controlliamo il Garante Eletto dal governo giallo-rosso

Si allarga il caso sull'Autorità garante per la protezione dei dati personali dopo la puntata di ieri sera di Report, che ha ricostruito presunti conflitti d'interesse e criticità nella gestione dell'istituzione, a partire da quella finanziaria. Il servizio di Sigfrido Ranucci ha innescato una serie di reazioni politiche, con richieste di dimissioni e accuse incrociate tra maggioranza e opposizione. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha chiesto "le dimissioni dell'intero consiglio del Garante", parlando di "un quadro grave e desolante, con un sistema gestionale opaco e permeabile alla politica". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni asfalta Schlein: "Ridicolo dire che controlliamo il Garante. Eletto dal governo giallo-rosso"

Argomenti simili trattati di recente

Un'immensa Giorgia Meloni asfalta la senatrice Maiorino (M5S). Da non perdere! - facebook.com Vai su Facebook

Caso Report, Schlein: «Si dimetta l’intero consiglio del Garante». Meloni: «Scelto da Pd e M5s, non decido io» - Tutto parte dalla multa da 150mila euro inflitta dal Garante al programma Rai per la messa in onda dell’audio tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, e il caso scoppiato dopo la vi ... Da msn.com

Fascisti e tagliagole. Meloni e Schlein si insultano perché conviene - Fa un certo effetto sentire emeriti prof, come Massimo Cacciari, che prendono sul serio Elly Schlein e sfoderano teorie filosofiche per darle ragione quando incolpa la destra degli attentati a ... Scrive huffingtonpost.it

Cosa si dice in TV, Giubilei: “Schlein? È la perfetta rappresentazione di una sinistra anti-italiana”. Gasparri: “Si è esposta al ridicolo”. Romano: “Il governo ... - Nei salotti dei talk show italiani si battibecca sull’attentato contro Sigfrido Ranucci e sulle polemiche nate dopo le parole della segretaria dem, Elly Schlein. Si legge su blitzquotidiano.it