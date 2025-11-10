Meloni arriva a Bari le domande di Vendola alla premier | Risponda su sanità fuga di cervelli e armi a Israele
“Oggi la presidente del Consiglio" Giorgia Meloni “ci fa un regalo: ci raggiunge in Puglia. Ho tre domande per lei, la più grande coreografa di propaganda della storia italiana”. A parlare è il leader di Avs, Nichi Vendola, candidato consigliere alle Regionali pugliesi del 23 e 24 novembre. L'ex. 🔗 Leggi su Baritoday.it
