Meloni a Bari | Finisco la legislatura A casa mi mandano solo gli italiani
AGI - "La Meloni a casa ce la possono mandare solo gli italiani, è questa la democrazia e la sinistra non è abituata". Lo dice la premier Giorgia Meloni al comizio del centrodestra a Bari, a sostegno del candidato alla Regione Puglia Luigi Lobuono dove ha toccato molti dossier sul tavolo del governo. "Noi arriveremo a fine legislatura", dice la premier. "Dicono che vogliamo mettere la magistratura sotto controllo, ma quello che non sopportano è che stiamo facendo il contrario, togliamo ai partiti la facoltà di nominare un pezzo del Csm: questo alla sinistra non va giù, non vogliamo una magistratura controllata da noi, vogliamo una magistratura che non sia controllata da nessuno, vogliamo una magistratura che sia libera", ha affermato la premier parlando del referendum sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Agi.it
