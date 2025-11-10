Meghan Markle il principe Harry e molte altre star hanno partecipato al Baby2Baby Gala in onore di Serena Williams

La leggenda del tennis è stata l’ospite d’onore di quest’anno al tradizionale evento di beneficenza di Hollywood, che ha raccolto oltre 18 milioni di dollari a sostegno di bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

