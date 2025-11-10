Medio Oriente un mese tregua | braccio di ferro su aiuti Gaza
Un mese dopo la firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas, è guerra di numeri sugli aiuti umanitari consegnati nella Striscia di Gaza alla popolazione stremata, mentre le infrastrutture sanitarie collassate non sono in grado di forniture le cure necessarie. Il via libera all’ingresso di camion di aiuti viene usato come strumento di pressione dal governo Netanyahu per spingere il gruppo terroristico. 🔗 Leggi su Feedpress.me
