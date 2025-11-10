Medico già condannato per violenza sessuale su pazienti assolto da nuove accuse

LECCE - Assoluzione piena per Sergio Cosi, l’ortopedico 69enne di Tricase già condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per violenza sessuale su alcune pazienti. Il collegio della prima sezione penale del tribunale di Lecce, composto dalla presidente Annalisa De Benedictis, dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non si accorse della rottura della milza condannato un medico del San Leonardo Leggi l’articolo nel link al primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Il Tribunale federale ha confermato la revoca dell'autorizzazione a esercitare in autonomia a un medico del Canton Svitto, ritenendolo non più degno di fiducia in seguito alla sua condanna per reati sessuali. - X Vai su X

Violenze sessuali sulle pazienti durante le visite, medico di base a processo. Era già stato condannato a Vicenza - A Vicenza è già stato condannato per violenza sessuale ai danni di una sua ex paziente a 4 anni e due mesi (sentenza impugnata in Cassazione). Da ilgazzettino.it

Medico abusa di un paziente di 22 anni: condannato a quattro anni - Le indagini della polizia, coordinate dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, hanno permesso di ricostruire i precedenti. Scrive milanotoday.it

Abusi su paziente a Milano, medico condannato a 4 anni - È stato condannato a quattro anni un ex medico di base accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 22 anni che, nel luglio del 2024, si era rivolto a lui per un certificato medico. Riporta ansa.it