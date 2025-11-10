Medicinali oppiacei gratis con ricette prescritte a ignari pazienti | alla sbarra la banda del traffico di farmaci

Monza, 10 novembre 2025 - Ritiravano medicinali oppiacei dalle farmacie lombarde grazie a ricette prescritte da un medico di Milano, sfruttando nominativi di pazienti ignari e poi rivenduti sul mercato nero della droga, con un giro d'affari che in quattro anni ha provocato un danno di oltre due milioni e mezzo al sistema sanitario nazionale. Ora 9 persone, la maggior parte egiziani, sono imputati in un processo al Tribunale di Monza per rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato o della Pubblica Amministrazione, falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente servizio di pubblica necessità, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, esercizio abusivo di una professione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medicinali oppiacei gratis con ricette prescritte a ignari pazienti: alla sbarra la banda del traffico di farmaci

