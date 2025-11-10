Medici fecero una trasfusione a una testimone di Geova per salvarle la vita | processati e assolti
Nel 2018 sottoposero una paziente a trasfusione di sangue ritenendo fosse l'unico modo per salvarle la vita, malgrado la donna, professando il credo dei Testimoni di Geova, all'atto del ricovero in gravi condizioni avesse consegnato un documento scritto con il quale, in base alla legge sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
La donna filippina testimone di Geova era stata ricoverata nel 2018 per gravi problemi di salute. Aveva rifiutato le trasfusioni a causa del suo credo, ma i medici gliele fecero lo stesso. Sono stati assolti dopo 7 anni - facebook.com Vai su Facebook
Testimone di Geova ricoverata denuncia i medici per una trasfusione, il Tribunale di Napoli li assolve - La donna filippina testimone di Geova era stata ricoverata nel 2018 per gravi problemi di salute. fanpage.it scrive
Trasfusione a una Testimone di Geova, assolti due medici - Soddisfatta la difesa dei due professionisti del Cardarelli, mentre gli avvocati della donna attendono le motivazioni della sentenza - Scrive msn.com
Trasfusione forzata a una testimone di Geova: guarita dopo l’intervento, denuncia i medici ma il tribunale li assolve - Il tribunale di Napoli ha assolto due medici dell’ospedale Cardarelli, accusati da una paziente testimone di Geova di averle imposto una trasfusione contro la sua volontà, ritenendo che l’intervento f ... Riporta news.fidelityhouse.eu