Medici fecero una trasfusione a una testimone di Geova per salvarle la vita | processati e assolti

Napolitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2018 sottoposero una paziente a trasfusione di sangue ritenendo fosse l'unico modo per salvarle la vita, malgrado la donna, professando il credo dei Testimoni di Geova, all'atto del ricovero in gravi condizioni avesse consegnato un documento scritto con il quale, in base alla legge sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

medici fecero trasfusione testimoneTestimone di Geova ricoverata denuncia i medici per una trasfusione, il Tribunale di Napoli li assolve - La donna filippina testimone di Geova era stata ricoverata nel 2018 per gravi problemi di salute. fanpage.it scrive

medici fecero trasfusione testimoneTrasfusione a una Testimone di Geova, assolti due medici - Soddisfatta la difesa dei due professionisti del Cardarelli, mentre gli avvocati della donna attendono le motivazioni della sentenza - Scrive msn.com

medici fecero trasfusione testimoneTrasfusione forzata a una testimone di Geova: guarita dopo l’intervento, denuncia i medici ma il tribunale li assolve - Il tribunale di Napoli ha assolto due medici dell’ospedale Cardarelli, accusati da una paziente testimone di Geova di averle imposto una trasfusione contro la sua volontà, ritenendo che l’intervento f ... Riporta news.fidelityhouse.eu

