Maxi tamponamento in A-14 durante l' inseguimento speronata l' auto della Polstrada Fugge a piedi per i campi
Il rocambolesco incidente accaduto venerdì sera in A-14 nei pressi del casello ‘Valle del Rubicone’ ha coinvolto una volante della Polizia stradale che era impegnata in un inseguimento. La vettura è stata speronata dall'auto di un fuggiasco che dopo l'impatto è sceso dall'abitacolo ed è scappato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Simulato un incidente durante il decollo con principio di incendio - facebook.com Vai su Facebook
A 14, maxi tamponamento tra 7 auto: tre feriti e traffico in tilt - Ascoli Piceno, 5 gennaio 2025 – Tre persone sono rimaste ferite nel tamponamento fra sette auto accaduto intorno alle 15,15 sulla carreggiata nord dell’autostrada A 14, all’interno della galleria ... Scrive ilrestodelcarlino.it