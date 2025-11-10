Maxi rissa fra minorenni in centro | Famiglie con bambini barricate
di Ilaria Vallerini Decine di lanci di bottiglie di birra ad altezza d’uomo, sedie e tavoli di ferro dei dehor scaraventati in aria. E’ l’ennesima maxi rissa scoppiata in via Domenico Cavalca, a pochi passi da piazza delle Vettovaglie, quando ancora le famiglie erano sedute a cena nei locali. Futili motivi, forse una parola di troppo ad una ragazza, avrebbero fatto esplodere la violenza tra diversi gruppi di giovanissimi, per la maggior parte minori di 18 anni, intorno alle 22.30 di sabato. Un centinaio, forse di più, hanno scatenato la propria rabbia trasformando quell’angolo di centro storico in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rissa tra minorenni fuori scuola ai Quartieri Spagnoli finisce in ospedale: quattro ragazzi feriti, di cui uno con trauma cranico. Sull’episodio indagano i poliziotti del commissariato di Montecalvario. Ignote le ragioni. Sarebbero coinvolti anche altri soggetti - facebook.com Vai su Facebook
Bastia, violenta rissa con feriti in discoteca: 12 denunce, la metà sono minorenni - X Vai su X
Maxi rissa fra minorenni in centro: "Famiglie con bambini barricate" - Paura sabato sera in via Domenico Cavalca, lite fra cento ragazzini con lanci di bottiglie e danni ai locali "Questa area è da chiudere per sempre: deve scapparci il morto? Scrive lanazione.it
Maxi rissa con sassaiola a Bovolone: 11 denunciati, anche minorenni - Undici denunciati, tra cui anche alcuni minorenni, per la maxi rissa con sassaiola scoppiata sabato sera a Bovolone. veronaoggi.it scrive
Napoli, dopo la rissa tra ambulanti maxi-blitz a via Toledo: trovati i depositi del falso, denunce e sequestri - Dopo la rissa a colpi di sassi tra ambulanti abusivi del 1 novembre in via Toledo, maxi- Lo riporta fanpage.it