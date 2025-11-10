di Ilaria Vallerini Decine di lanci di bottiglie di birra ad altezza d’uomo, sedie e tavoli di ferro dei dehor scaraventati in aria. E’ l’ennesima maxi rissa scoppiata in via Domenico Cavalca, a pochi passi da piazza delle Vettovaglie, quando ancora le famiglie erano sedute a cena nei locali. Futili motivi, forse una parola di troppo ad una ragazza, avrebbero fatto esplodere la violenza tra diversi gruppi di giovanissimi, per la maggior parte minori di 18 anni, intorno alle 22.30 di sabato. Un centinaio, forse di più, hanno scatenato la propria rabbia trasformando quell’angolo di centro storico in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi rissa fra minorenni in centro: "Famiglie con bambini barricate"