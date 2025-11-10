Maxi rissa fra minorenni in centro | Famiglie con bambini barricate

Lanazione.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Ilaria Vallerini Decine di lanci di bottiglie di birra ad altezza d’uomo, sedie e tavoli di ferro dei dehor scaraventati in aria. E’ l’ennesima maxi rissa scoppiata in via Domenico Cavalca, a pochi passi da piazza delle Vettovaglie, quando ancora le famiglie erano sedute a cena nei locali. Futili motivi, forse una parola di troppo ad una ragazza, avrebbero fatto esplodere la violenza tra diversi gruppi di giovanissimi, per la maggior parte minori di 18 anni, intorno alle 22.30 di sabato. Un centinaio, forse di più, hanno scatenato la propria rabbia trasformando quell’angolo di centro storico in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

maxi rissa fra minorenni in centro famiglie con bambini barricate

© Lanazione.it - Maxi rissa fra minorenni in centro: "Famiglie con bambini barricate"

Contenuti che potrebbero interessarti

maxi rissa minorenni centroMaxi rissa fra minorenni in centro: "Famiglie con bambini barricate" - Paura sabato sera in via Domenico Cavalca, lite fra cento ragazzini con lanci di bottiglie e danni ai locali "Questa area è da chiudere per sempre: deve scapparci il morto? Scrive lanazione.it

maxi rissa minorenni centroMaxi rissa con sassaiola a Bovolone: 11 denunciati, anche minorenni - Undici denunciati, tra cui anche alcuni minorenni, per la maxi rissa con sassaiola scoppiata sabato sera a Bovolone. veronaoggi.it scrive

maxi rissa minorenni centroNapoli, dopo la rissa tra ambulanti maxi-blitz a via Toledo: trovati i depositi del falso, denunce e sequestri - Dopo la rissa a colpi di sassi tra ambulanti abusivi del 1 novembre in via Toledo, maxi- Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Rissa Minorenni Centro