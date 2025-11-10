Maurizio Gasparri | Ma che lavoro ha fatto?

Liberoquotidiano.it | 10 nov 2025

C’era un tempo in cui il Movimento Cinque Stelle, creatura di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, aveva un approccio inflessibile verso la politica: mai sarebbe dovuta diventare un mestiere, due mandati e poi si ritornava al proprio lavoro. La regola alla base del grillismo è stata archiviata ormai da tempo e anche chi una volta la sbandierava come segno distintivo rispetto agli altri partiti, ora fa incetta di candidature e incarichi. È il caso di Roberto Fico che, dopo aver lasciato il Parlamento da presidente della Camera, ora è tornato sulla scena grazie alla candidatura a governatore della Regione Campania con il campo largo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

maurizio gasparri ma che lavoro ha fatto

Maurizio Gasparri: "Ma che lavoro ha fatto?"

