Matteo Bettanti grave dopo l' incidente a Vigevano Ferrari contro un negozio | con lui Alberto Righini

Notizie.virgilio.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente per il cestista Matteo Bettanti: la Ferrari su cui viaggiava si è schiantata contro un negozio. A bordo anche l’imprenditore Alberto Righini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

matteo bettanti grave dopo l incidente a vigevano ferrari contro un negozio con lui alberto righini

© Notizie.virgilio.it - Matteo Bettanti grave dopo l'incidente a Vigevano, Ferrari contro un negozio: con lui Alberto Righini

Leggi anche questi approfondimenti

matteo bettanti grave dopoGrave incidente per il cestista Matteo Bettanti: cosa è successo e come sta - Il 21enne, elitrasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, viaggiava insieme all’imprenditore Alberto Righini. Come scrive msn.com

matteo bettanti grave dopoMatteo Bettanti grave dopo l'incidente a Vigevano, Ferrari contro un negozio: con lui Alberto Righini - Gravissimo incidente per il cestista Matteo Bettanti: la Ferrari su cui viaggiava si è schiantata contro un negozio. Segnala virgilio.it

matteo bettanti grave dopoSi schianta in Ferrari contro il muro di una casa: gravissimo il cestista Matteo Bettanti - Brutto incidente per il 21enne giocatore di basket a Vigevano (Pavia). tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Matteo Bettanti Grave Dopo