Matteo Bettanti grave dopo l' incidente a Vigevano Ferrari contro un negozio | con lui Alberto Righini

Grave incidente per il cestista Matteo Bettanti: la Ferrari su cui viaggiava si è schiantata contro un negozio. A bordo anche l’imprenditore Alberto Righini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Matteo Bettanti grave dopo l'incidente a Vigevano, Ferrari contro un negozio: con lui Alberto Righini

Leggi anche questi approfondimenti

Quando la vita ci sorprende con qualcosa che non avremmo mai pensato… Matteo Bettanti, giovane promessa del basket, ha vissuto un momento che nessuno vorrebbe mai affrontare: un incidente terribile, gravissimo, e ora il suo cammino è tortuoso. Ma la s - facebook.com Vai su Facebook

Grave incidente per il cestista Matteo Bettanti: cosa è successo e come sta - Il 21enne, elitrasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, viaggiava insieme all’imprenditore Alberto Righini. Come scrive msn.com

Matteo Bettanti grave dopo l'incidente a Vigevano, Ferrari contro un negozio: con lui Alberto Righini - Gravissimo incidente per il cestista Matteo Bettanti: la Ferrari su cui viaggiava si è schiantata contro un negozio. Segnala virgilio.it

Si schianta in Ferrari contro il muro di una casa: gravissimo il cestista Matteo Bettanti - Brutto incidente per il 21enne giocatore di basket a Vigevano (Pavia). tuttosport.com scrive