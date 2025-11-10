Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa
Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 17 novembre 2025. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
