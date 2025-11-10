Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

Imolaoggi.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 17 novembre 2025. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mattarella convoca il consiglio supremo di difesa

© Imolaoggi.it - Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

Leggi anche questi approfondimenti

mattarella convoca consiglio supremoDifesa, Mattarella convoca Consiglio Supremo - "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedi 17 ... Si legge su iltempo.it

mattarella convoca consiglio supremoMattarella: convoca Consiglio Supremo Difesa il 17/11 su Ucraina e M.Oriente - Valutazione su minacce ibride e guerra cognitiva (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo riporta ilsole24ore.com

mattarella convoca consiglio supremoLunedì 17 Consiglio supremo di difesa su Ucraina e Medio Oriente - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 17 novembre 2025 alle ore 16. Si legge su gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Convoca Consiglio Supremo