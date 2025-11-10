Master in Nutrizione clinica e funzionale all' università d' Annunzio

L’università d'Annunzio annuncia l'apertura delle iscrizioni alla seconda edizione del Master universitario di II livello in Nutrizione clinica e funzionale, promosso dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento.Il percorso di alta formazione specialistica è destinato a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Senti il bisogno di cambiare le tue abitudini alimentari e di affidarti a una professionista ? La Dott.ssa è laureata in Biologia della Salute e della Nutrizione. Successivamente ha conseguito il Master in Nutrizione Umana. Att - facebook.com Vai su Facebook

Chieti, alla D'Annunzio master 2/o livello in Nutrizione clinica - Mira a formare professionisti con competenze specialistiche per la promozione della salute e del benessere attraverso la nutrizione, capaci di operare come liberi professionisti o in contesti sanitari ... Scrive ansa.it

Asl Vercelli. Nuovi primari per le strutture di Anestesia, Recupero e Rieducazione Funzionale e Dietologia e nutrizione clinica - La DG Serpieri: “La loro competenza costituisce un valore aggiunto per la nostra azienda proprio perché ... Segnala quotidianosanita.it

Morgan Goodstadt, MS, RD, IFNCP - Morgan Goodstadt è una dietista registrata, ha conseguito un master in nutrizione clinica, un nutrizionista integrativo e funzionale certificato e un coach sanitario. Segnala menshealth.com